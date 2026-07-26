Imputabilità dei minori | arriva il NO dell' Unione delle Camere Penali Italiane

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha espresso un giudizio negativo sul disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato dal Consiglio dei Ministri. In un comunicato del 24 luglio, gli avvocati penalisti hanno definito la proposta come una svolta repressiva che modifica i principi della giustizia minorile. La posizione dell'associazione è di totale bocciatura del testo, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del disegno di legge.

L'Unione delle Camere Penali Italiane ha bocciato senza appello il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato dal Consiglio dei Ministri. Con un comunicato del 24 luglio, gli avvocati penalisti parlano di una svolta repressiva che tocca i principi della giustizia minorile. Al centro della polemica c'è la modifica dell'articolo 98 del Codice penale e il rischio concreto di trattare gli adolescenti come se fossero adulti a tutti gli effetti.Imputabilità dei minori: cosa cambia con il ddlLa riforma modifica l'articolo 98 del Codice penale e introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere per i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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