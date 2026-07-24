Si confonde la sicurezza con la propaganda | le Camere penali contro il ddl sull' imputabilità dei minori scelta simbolica senza alcuna emergenza reale

Notizia in breve

Le Camere penali criticano il ddl sull’imputabilità dei minori, definendolo una scelta simbolica senza emergenza reale. Secondo gli avvocati, la proposta di legge si concentra sulla sicurezza, ma si confonde con la propaganda. La modifica proposta avrebbe un impatto significativo sul sistema di giustizia minorile, basato sulla consapevolezza e sulla riabilitazione, e rischia di alterare le fondamenta di un percorso giudiziario che da sempre mira alla tutela dei minori.