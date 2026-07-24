Si confonde la sicurezza con la propaganda | le Camere penali contro il ddl sull' imputabilità dei minori scelta simbolica senza alcuna emergenza reale
Le Camere penali criticano il ddl sull’imputabilità dei minori, definendolo una scelta simbolica senza emergenza reale. Secondo gli avvocati, la proposta di legge si concentra sulla sicurezza, ma si confonde con la propaganda. La modifica proposta avrebbe un impatto significativo sul sistema di giustizia minorile, basato sulla consapevolezza e sulla riabilitazione, e rischia di alterare le fondamenta di un percorso giudiziario che da sempre mira alla tutela dei minori.
Una modifica che «incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, storicamente costruita sulla consapevolezza che l'adolescenza è una fase caratterizzata da una personalità in formazione e da una maturazione non ancora compiuta», un «ulteriore tassello alla strategia repressiva adottata nei confronti dei minori, iniziata con il decreto Caivano e proseguita, da ultimo, con la prospettata estensione del fermo di prevenzione anche ai minorenni». Così l' Unione delle Camere penali italiane commenta il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato giovedì in Consiglio dei ministri, sottolineando che la «stretta antimaranza», oltre a «generare forti dubbi di compatibilità costituzionale», appare il «sintomo di una preoccupante regressione culturale». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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