Imputabilità dei minori | a 14 anni si è maturi a giorni alterni Lo psichiatra e l’esplosione delle consulenze

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A partire dai 14 anni, in Italia si presume che i minori abbiano capacità di intendere e di volere, salvo dimostrare il contrario. Lo psichiatra ha commentato che a quell’età si è “maturi a giorni alterni”, evidenziando la complessità della valutazione. La norma rappresenta un cambiamento rispetto al passato, quando l’imputabilità dei minorenni veniva valutata caso per caso. Sono aumentate le consulenze psichiatriche per stabilire la responsabilità dei minori coinvolti in reati.

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Promette di far discutere la nuova norma sull’ imputabilità dei minori in Italia. La novità rappresenta un cambio di paradigma: dai 14 anni si presume la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria. Ma com’è la situazione nel resto d’Europa? “In Francia e Svezia l’imputabilità è a 13 anni, in Ungheria a 12 anni, mentre in Inghilterra e Galle s è addirittura a 10 anni. Nel resto del mondo mi risultano grosse oscillazioni, ad esempio in India la soglia è 8 anni. Quando parliamo di 14 anni, dunque, in Italia  l’asticella è fissata a un livello alto”, dice a LaSalute di LaPresse Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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