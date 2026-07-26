Durante la Shenzhen–Milan Lifestyle Week, Momonì ha presentato in esclusiva il fashion show Spring Summer 2027. Questa è la seconda volta che il brand sceglie la città cinese come sede di una sfilata, rafforzando la presenza nel mercato locale. L’evento si è svolto in un contesto di grande attenzione, confermando Shenzhen come tappa importante nel percorso di espansione internazionale di Momonì.

Per la seconda volta, Momonì presenta in esclusiva durante la Shenzhen–Milan Lifestyle Week il fashion show Spring Summer 2027, confermando Shenzhen come tappa strategica del proprio percorso di internazionalizzazione. La presenza del brand all'evento riflette una visione di crescita che guarda alla Cina come interlocutore chiave per il futuro: un territorio in cui cultura, innovazione e sensibilità estetica convivono in un equilibrio dinamico, offrendo nuove prospettive al dialogo tra creatività e impresa. La Shenzhen–Milan Lifestyle Week rappresenta una piattaforma privilegiata per promuovere il valore della cultura come linguaggio universale e motore di sviluppo del sistema moda e lifestyle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il viaggio di Momonì nel mercato cinese tra leggerezza e suggestioni orientali

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