In fuga al Festival Rinascimusica un viaggio tra Bach Vivaldi e le suggestioni europee
Il Festival Rinascimusica 2026 si intitola “In fuga” e presenta un programma che include composizioni di Bach e Vivaldi, oltre a brani ispirati alle suggestioni europee. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e si propone di esplorare temi legati alla fuga attraverso la musica barocca e le influenze continentali. L’edizione 2026 si inserisce in un percorso che valorizza le sonorità storiche e le tradizioni musicali europee.
Il titolo dell’edizione 2026 del Festival Rinascimusica, “In fuga”, racchiude una duplice valenza che ben riflette lo spirito della manifestazione. Da un lato, la “fuga” simboleggia la musica come via diliberazione: un rifugio dalle guerre, dalle difficoltà quotidiane e dalle ingiustizie sociali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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