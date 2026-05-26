In fuga al Festival Rinascimusica un viaggio tra Bach Vivaldi e le suggestioni europee

Notizia in breve

Il Festival Rinascimusica 2026 si intitola “In fuga” e presenta un programma che include composizioni di Bach e Vivaldi, oltre a brani ispirati alle suggestioni europee. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e si propone di esplorare temi legati alla fuga attraverso la musica barocca e le influenze continentali. L’edizione 2026 si inserisce in un percorso che valorizza le sonorità storiche e le tradizioni musicali europee.