C ome un acquerello di primavera. Sfumature d’azzurro per il vecchio tavolo in legno verniciato e per i piatti in ceramica artigianale. Con l’insalata che ne fa di tutti i colori. Macedonie e insalate: come preparale senza errori X Leggi anche › Insalata con alghe, gamberi e pompelmo rosa INGREDIENTI X 4: 2 cm di zenzero pelato e tagliato a julienne 1 peperoncino bird’s eye tritato finemente 5 cucchiai di succo di lime 1 cucchiaino di sale olio di vinaccioli 1 cipolla tagliata a fette sottili 4 spicchi d’aglio tagliati a fette sottili 1 cucchiaio e 1?2 di farina di ceci 2 cucchiai di burro di arachidi crunchy 1?2 cavolo cappuccio a punta tagliato a strisce sottili 2 mango verdi 2 carote medie pelate e tagliate a julienne una manciata di foglie di menta una manciata di foglie di coriandolo 60 g di arachidi salate schiacciate.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La ricetta è tratta dal libro "East" di Meera Sodh, che raccoglie 120 idee di piatti orientali vegani e vegetariani. Un viaggio appassionante

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