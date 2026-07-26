La trattativa per Andrea Pirlo come nuovo ct della Nazionale si è interrotta ieri, a causa di questioni di opportunità legate a un viaggio a Mosca e a pubblicità per scommesse. La firma prevista è stata rimandata, mentre i contatti tra le parti sono stati sospesi. La decisione arriva dopo che si sono sollevate preoccupazioni sulla partecipazione dell’ex calciatore a eventi promozionali legati alla Russia. Al momento, non ci sono aggiornamenti su eventuali riprese o modifiche alla candidatura.

L a Russia irrompe nel calcio italiano. La trattativa per Andrea Pirlo ct della Nazionale - ormai a un passo dalla chiusura - ha subito ieri una brusca frenata per motivi, soprattutto, di opportunità. E il presidente Malagò ora vuole vederci chiaro. L’ex centrocampista, oggi allenatore dello United Fc di Dubai, è global ambassador dell’importante società di scommesse Fonbet. Il problema? Non tanto che sia un marchio di betting a cui in Italia non si può legare alcun tesserato (basterebbe rescindere il contratto), quanto che l’azienda sia una potenza russa. I rapporti tra Roma e Mosca, come noto, si sono compromessi dopo l’attacco di Putin all’Ucraina a febbraio del 2022. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il viaggio a Mosca e pubblicità alle scommesse: Pirlo e il caso Russia, ora Malagò riflette sulla firma

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