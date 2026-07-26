Sei dirigenti scolastici di Legnano e zone limitrofe hanno deciso di lasciare le loro posizioni e trasferirsi al Sud. La motivazione principale riguarda il desiderio di riunirsi alle famiglie e di trovare condizioni economiche migliori, in risposta al caro vita. La mobilità dei presidi rappresenta un fenomeno di fuga di professionisti dal territorio. Nessuna informazione su eventuali sostituzioni o ripercussioni sul funzionamento delle scuole.

Legnano (Milano) – Ricongiungersi alle famiglie e sfuggire al carovita. Sono le motivazioni principali che spingono tanti capi d’istituto a fare ritorno al Sud. Emerge dall’analisi di Pippo Frisone, sindacalista Flc Cgil Legnano. “Con decreto dell’Ufficio scolastico del 15 luglio sono stati pubblicati i movimenti in entrata e in uscita nonché le conferme dei dirigenti scolastici in Lombardia – spiega – Come avviene ormai da anni per il personale docente, anche per i presidi sono prevalenti di gran lunga i trasferimenti in uscita verso altre regioni rispetto a quelli in entrata”. E ancora. “Per l’anno scolastico 20262027 sono appena sei gli arrivi in Lombardia contro i 58 in uscita, di cui 16 dalla provincia di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il valzer dei presidi, fuga di dirigenti scolastici da Legnano e dintorni: 6 vanno al Sud contro il carovita

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