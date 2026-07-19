Scuole il valzer dei presidi Cambi al Falcone e Sarpi
Un cambio ai vertici scolastici: la dirigente del liceo Falcone e Sarpi va in pensione. Al suo posto arriva una nuova dirigente proveniente dal liceo Classico, ancora senza incarico ufficiale. La stessa scuola rimane senza dirigente assegnato. Novità anche negli istituti comprensivi, con nuove nomine in arrivo. Le nomine dei presidi avvengono in un quadro di rotazioni che coinvolge diversi istituti della città.
LE NOMINE. La dirigente Farisé va in pensione: al suo posto arriva Ghilardi del Classico che intanto resta scoperto. Novità anche negli istituti comprensivi. Un mese e mezzo passa in fretta. È per questo che, ormai archiviati gli esami di maturità, anche a Bergamo è già tempo di pensare al nuovo anno scolastico. E come ogni anno, con settembre alle porte, è partito il «valzer» dei dirigenti scolastici nelle scuole orobiche. Gli Uffici stanno procedendo ad assegnare alle scuole i nuovi dirigenti scolastici. In questo senso, la prima «tappa» che porterà i nuovi presidi ai vertici degli istituti scolastici è quella che riguarda le mobilità, i cui esiti sono stati pubblicati nei giorni scorsi sul sito dell’Ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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