scuole il valzer dei presidi cambi al falcone e sarpi

LE NOMINE. La dirigente Farisé va in pensione: al suo posto arriva Ghilardi del Classico che intanto resta scoperto. Novità anche negli istituti comprensivi. Un mese e mezzo passa in fretta. È per questo che, ormai archiviati gli esami di maturità, anche a Bergamo è già tempo di pensare al nuovo anno scolastico. E come ogni anno, con settembre alle porte, è partito il «valzer» dei dirigenti scolastici nelle scuole orobiche. Gli Uffici stanno procedendo ad assegnare alle scuole i nuovi dirigenti scolastici. In questo senso, la prima «tappa» che porterà i nuovi presidi ai vertici degli istituti scolastici è quella che riguarda le mobilità, i cui esiti sono stati pubblicati nei giorni scorsi sul sito dell’Ufficio scolastico regionale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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