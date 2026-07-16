Organici dirigenti scolastici l’ANP plaude al decreto Finalmente meno reggenze e più stabilità per i presidi

Il nuovo decreto riduce le reggenze nelle scuole, portando a una diminuzione delle supplenze temporanee per i dirigenti scolastici. Dopo anni di tagli e accorpamenti, molte scuole avranno un dirigente stabile, anziché affidarsi a reggenze temporanee. L’Associazione Nazionale dei Presidi ha espresso soddisfazione, sottolineando che si tratta di un passo verso maggiore stabilità e continuità nella gestione delle istituzioni scolastiche.

Dopo anni di tagli lineari, di accorpamenti e di reggenze che diventavano la regola più che l'eccezione, il mondo della dirigenza scolastica riceve una boccata d'ossigeno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Organici dirigenti scolastici e DSGA 2027-2030, il Ministero punta a evitare nuovi tagli. I sindacati chiedono assunzioni e stabilitàIl Ministero dell’Istruzione ha presentato l’informativa sindacale sul decreto riguardante le dotazioni organiche di dirigenti scolastici e DSGA per...

Leggi anche: Organici dirigenti scolastici ed ex DSGA 2027-2030: 7.389 posti nei primi due anni, 7.381 nel 2029/30. Decreto e TABELLA per regione

Temi più discussi: Organici dirigenti scolastici e DSGA 2027-2030: registrato dagli organi di controllo il decreto interministeriale; Organici dirigenti scolastici e DSGA 2027/30: 7.389 sedi nei primi due anni, poi 7.381. Decreto e riparto per Regione; Organici dirigenti scolastici ed ex DSGA 2027-2030: 7.389 posti nei primi due anni, 7.381 nel 2029/30. Decreto e TABELLA per regione; Dimensionamento scolastico: definiti i contingenti di Dirigenti scolastici e DSGA triennio 2027/2030.

Dirigenti scolastici e DSGA: il nuovo assetto degli organici 2027-2030 ridisegna la geografia dell’autonomia scolasticaLa registrazione del decreto interministeriale relativo agli organici dei dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) per il triennio 2027-2030 rappresenta un pas ... aetnanet.org

Organici dirigenti scolastici e DSGA 2027-2030: registrato dagli organi di controllo il decreto interministerialeConfermate le anticipazioni fornite dal MIM nel corso dell’ultima informativa. Fissato a 7389 il numero delle istituzioni scolastiche funzionanti nel biennio 2027-2029 e a 7381 nel 2030. Per la FLC CG ... flcgil.it