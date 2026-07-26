Durante la ventiduesima edizione di Orientoccidente, nel Valdarno Superiore, si svolge il concerto del trio Dé Soda Sisters. La rassegna, che si tiene tra luglio e agosto, propone oltre venti spettacoli di musica, teatro e cinema, con un focus su memorie, musiche del mondo, sperimentazioni contemporanee e canzone d’autore.

Prosegue la ventiduesima edizione di Orientoccidente, il festival delle culture musicali che si svolge fra luglio e agosto nel Valdarno Superiore. Fra memoria, musiche del mondo, sperimentazioni contemporanee e canzone d’autore, sono programmati, in poco più di un mese, più di venti spettacoli fra musica, teatro e cinema. Oggi domenica 26 luglio, al Circolo di Ponte alle Forche il trio Dé Soda Sisters per la rievocazione dellla “pastasciutta antifascista” dei fratelli Cervi. Ancora a San Giovanni, il 28 luglio, uno degli appuntamenti più attesi: “ De André e Guccini: Genova, l’Emilia e l’America ” con una band guidata da due storici collaboratori dei due grandi cantautori: il batterista Ellade Bandini e il chitarrista Juan Carlos “Flaco” Biondini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il trio Dé Soda Sisters a Orientoccidente

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