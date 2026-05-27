Travolti dalla soda caustica durante il travaso | due operai in ospedale
Due operai sono rimasti feriti a Bareggio, in seguito a un incidente sul lavoro. Durante un travaso di soda caustica, i due sono stati travolti dalla sostanza, che li ha feriti. È stata chiamata immediatamente la centrale operativa del 112, e i due sono stati trasportati in ospedale. Uno è un operaio di una lavanderia industriale per alberghi, l’altro un autista incaricato del trasporto del materiale. Le condizioni di entrambi non sono state rese note.
La soda caustica che esce e li travolge. Poi la chiamata al 112 e la corsa in ospedale.Due uomini - un operaio di una lavanderia industriale per alberghi e un autista che trasportava il materiale - sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in una ditta di via Fracassi a Bareggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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