Travolti dalla soda caustica durante il travaso | due operai in ospedale

Notizia in breve

Due operai sono rimasti feriti a Bareggio, in seguito a un incidente sul lavoro. Durante un travaso di soda caustica, i due sono stati travolti dalla sostanza, che li ha feriti. È stata chiamata immediatamente la centrale operativa del 112, e i due sono stati trasportati in ospedale. Uno è un operaio di una lavanderia industriale per alberghi, l’altro un autista incaricato del trasporto del materiale. Le condizioni di entrambi non sono state rese note.