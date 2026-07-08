Donne musica e cultura | a Portopiccolo c’è Music Sisters 2026

A Portopiccolo si svolge Music Sisters 2026, un evento dedicato alla promozione delle donne nella musica e nella cultura. La manifestazione vede la partecipazione di interpreti internazionali come Federica Filannino ed Eleonora Montagnana. L’obiettivo principale è ridurre il divario di genere nel settore musicale attraverso performance e incontri pubblici. La rassegna si concentra su iniziative e concerti che coinvolgono artiste di rilievo internazionale.

. Da Federica Filannino a Eleonora Montagnana, le grandi interpreti internazionali si riuniscono per abbattere il divario di genere attraverso le note. Domenica 19 luglio alle ore 21 la piazzetta centrale di Portopiccolo farà da cornice a Music Sisters 2026, un appuntamento che celebra il talento femminile attraverso musica, arte e dialogo culturale. Non si tratta solo di un concerto, ma di un progetto che punta a valorizzare il contributo delle donne nella creatività contemporanea, offrendo un momento di incontro tra spettacolo, istituzioni, imprese e pubblico. Il valore culturale e sociale dell’iniziativa. L’evento si inserisce in un periodo storico in cui la promozione della leadership femminile, la riduzione del divario di genere e la valorizzazione delle competenze sono obiettivi condivisi a livello globale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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