L’Oréal Hong Kong ha annunciato la chiusura degli store online di diversi marchi a partire dal 18 agosto 2026. La decisione fa parte di una riorganizzazione della strategia e-commerce della società nella regione asiatica. La società non ha specificato i motivi di questa scelta, limitandosi a comunicare la data di fine attività degli store digitali. La decisione riguarda quindi la sospensione delle vendite online di alcuni marchi attraverso i canali locali a Hong Kong.

L’Oréal Hong Kong riorganizza la propria strategia e-commerce nella regione asiatica. Il colosso francese sta infatti affrontando una fase di riorganizzazione e interromperà, a partire dal 18 agosto 2026, le attività degli store online locali di diversi marchi. Inoltre, ha deciso di indirizzare i consumatori verso i negozi fisici, come ad esempio i corner nei department store e i flagship store ufficiali su Tmall, il più grande market place del colosso cinese AliBaba. La sezione L’Oréal Hong Kong chiuderà gli e-commerce di alcuni brand. In questa operazione ci sono brand interessati come Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty, Armani Beauty, Aesop, Kiehl’s e Shu Uemura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché L’Oréal ha chiuso gli e-commerce di diversi brand ad Hong Kong?

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Si parla di: L’Oréal si riorganizza e chiude gli e-commerce a Hong Kong per diversi marchi; Dall’Europa la spinta a fare sistema.

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