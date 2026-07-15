La polizia di Hong Kong, un territorio della Cina con alcune autonomie, ha arrestato cinque persone accusate di vendere libri considerati sovversivi in due librerie. Le persone arrestate sono accusate di aver violato la severa e criticata legge sulla sicurezza nazionale, che limita moltissimo la possibilità di criticare il regime cinese, perché i testi che vendevano avrebbero incitato l’odio contro la polizia, il sistema giudiziario e quello amministrativo del territorio. Se condannate, rischiano fino a 7 anni di carcere. Le persone arrestate sono due uomini e tre donne fra i 30 e i 60 anni. Le due librerie si chiamano Have A Nice Stay e Greenfield Book Store: la prima è gestita da ex giornalisti ed era specializzata in testi sui media, la democrazia e l’autoritarismo, la seconda in letteratura e filosofia, fra le altre cose. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Hong Kong la polizia ha arrestato cinque persone accusate di vendere libri considerati sovversivi

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Former leader of Hong Kong journalist group sent to prison after obstruction conviction

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