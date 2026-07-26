Il sindaco di Bologna ha confermato che non modificherà il suo programma nonostante l’attivazione della scorta. Ha affermato di voler mantenere gli impegni previsti nei prossimi giorni e di voler continuare a lavorare per la città. La decisione è stata comunicata poco dopo che le forze dell’ordine hanno attivato la protezione per il primo cittadino. La vicinanza del Partito Democratico è stata menzionata come elemento di supporto.

Bologna, 27 luglio 2026 - Il sindaco Matteo Lepore non cambierà l’agenda in programma. Nonostante ieri gli sia stata attivata la scorta, il primo cittadino ha fatto sapere che ci tiene a continuare il suo lavoro per la città di Bologna e a portare avanti tutti i suoi impegni previsti nei prossimi giorni. Un agente della Guardia di Finanza, da ieri, lo segue infatti in tutti gli appuntamenti e spostamenti, sia pubblici che privati. L’attivazione è arrivata dopo che il sindaco Lepore ha ricevuto diversi messaggi di minacce di morte sui social, ma anche tramite mail e comunicazioni private. Un odio pericoloso, scaturito da alcune scelte politiche e comunicative conseguenti al decesso di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia al Pilastro, che lo ha portato a denunciare i fatti e le intimidazioni in Questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco e la scorta: Lepore conferma gli impegni in agenda. La vicinanza del Pd

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