Il segretario dell’Onu in Siria normalizza i rapporti con l’ex jihadista

Da ilmanifesto.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il segretario delle Nazioni Unite ha incontrato un ex jihadista in Siria. La visita si svolge in un momento di avvicinamento tra l’ONU e le autorità locali. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti dell’incontro. La visita segue altri segnali di riavvicinamento tra le parti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La presenza del rappresentante ONU in Siria si inserisce in un quadro di tentativi di dialogo e di stabilizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La visita del segretario della Nazioni unite Antonio Guterres in Siria segna un ulteriore passo sulla strada del processo di normalizzazione dei rapporti con l’occidente e le sue istituzioni che. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

il segretario dell8217onu in siria normalizza i rapporti con l8217ex jihadista
© Ilmanifesto.it - Il segretario dell’Onu in Siria normalizza i rapporti con l’ex jihadista
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Siria, il segretario generale dell'Onu Guterres in visita a DamascoIl segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a Damasco, segnando la prima visita di un capo dell’Onu in Siria dal 2009.

Clamoroso Trump: "Vuole Infantino come segretario generale dell'Onu"Donald Trump ha espresso il desiderio che Gianni Infantino, presidente della Fifa, diventi il prossimo segretario generale dell'Onu.

Temi più discussi: Dopo Guterres, chi guiderà le Nazioni Unite? Come nasce il nuovo Segretario generale tra candidature, veti e nuovi equilibri mondiali; Media Usa, Trump vuole Infantino come segretario generale dell’Onu; La mossa di Donald, punta su Infantino per il post-Guterres; Gianni Infantino verso l'ONU con l'appoggio di Donald Trump?.

il segretario dell onuGuterres visita la Siria, il primo segretario ONU da inizio guerra civile(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato in Siria: si tratta della prima visita di un capo dell'Onu dal 2009, risalente a prima dall'inizio dell ... msn.com

il segretario dell onuSiria, il segretario generale dell'Onu Guterres in visita a DamascoSiria, il segretario generale dell'Onu Guterres in visita a Damasco ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web