Il segretario dell’Onu in Siria normalizza i rapporti con l’ex jihadista

Notizia in breve

Il segretario delle Nazioni Unite ha incontrato un ex jihadista in Siria. La visita si svolge in un momento di avvicinamento tra l’ONU e le autorità locali. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti dell’incontro. La visita segue altri segnali di riavvicinamento tra le parti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La presenza del rappresentante ONU in Siria si inserisce in un quadro di tentativi di dialogo e di stabilizzazione.