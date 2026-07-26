Il segretario dell’Onu in Siria normalizza i rapporti con l’ex jihadista
Il segretario delle Nazioni Unite ha incontrato un ex jihadista in Siria. La visita si svolge in un momento di avvicinamento tra l’ONU e le autorità locali. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti dell’incontro. La visita segue altri segnali di riavvicinamento tra le parti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La presenza del rappresentante ONU in Siria si inserisce in un quadro di tentativi di dialogo e di stabilizzazione.
La visita del segretario della Nazioni unite Antonio Guterres in Siria segna un ulteriore passo sulla strada del processo di normalizzazione dei rapporti con l’occidente e le sue istituzioni che. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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