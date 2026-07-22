Clamoroso Trump | Vuole Infantino come segretario generale dell' Onu

Donald Trump ha espresso il desiderio che Gianni Infantino, presidente della Fifa, diventi il prossimo segretario generale dell'Onu. Secondo il New York Post, alcune fonti riferiscono che Trump considera Infantino rispettato a livello globale e dotato di capacità di unire le persone. Non ci sono conferme ufficiali, e l'interessato non ha commentato.

Donald Trump vuole il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell'Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino "sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone". Il prossimo segretario generale dell'Onu sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre., Per assicurarsi il ruolo di segretario generale, Infantino dovrebbe ottenere l'endorsement dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza, seguito dall'approvazione dell'assemblea generale. Non è chiaro se Infantino voglia l'incarico e se e quanto Trump ne abbia parlato con lui. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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1/ La telefonata di @realDonaldTrump a #Infantino per riabilitare un giocatore del paese organizzatore è un autogol clamoroso. In termini d'immagine per gli #Usa, di autorevolezza per la @FIFAcom, di prestigio per gli #StatiUniti. Non importa se #Trump abbi x.com

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