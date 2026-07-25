Siria il segretario generale dell' Onu Guterres in visita a Damasco

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a Damasco, segnando la prima visita di un capo dell’Onu in Siria dal 2009.

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Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato a Damasco, capitale della Siria, per la prima visita di un capo dell’Onu nel Paese dal 2009. Guterres e la sua delegazione sono stati accolti dal ministro degli Esteri Asaad al-Shaibani all’aeroporto internazionale di Damasco. L’ultimo segretario generale della Nazioni Unite a visitare il Paese era stato Ban Ki-moon nel 2009. Il programma di Guterres prevede colloqui ufficiali con il presidente Ahmad al-Sharaa e con al-Shaibani, nonché incontri con rappresentanti della società civile e delle istituzioni locali. Durante il soggiorno Guterres farà anche visita alla Forza... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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