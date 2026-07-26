Sabato di Malagò segnato da imbarazzo e inquietudine a causa delle dichiarazioni di politici contro Pirlo. Il presidente del Coni si trovava a Sabaudia, mentre sul telefono seguiva le reazioni pubbliche legate alla vicenda dei figli procuratori dell’ex calciatore. La polemica ha coinvolto anche il caso giudiziario, con dichiarazioni che hanno alimentato tensioni e scompiglio nel mondo sportivo. Malagò ha vissuto un pomeriggio difficile, tra commenti pubblici e la preoccupazione per le conseguenze.

La vicenda dei figli procuratori. Giovanni Malagò ha trascorso un sabato che non avrebbe immaginato. Sul mare di Sabaudia a scorrere sul telefonino le continue dichiarazioni di politici contro Pirlo. Sia per il caso Russia (lui ambasciatore della Fonbet: broker che fa propaganda per il regime di Putin) sia per la nomina in sé (vedi dichiarazioni di La Russa e Abodi). Sia per la vicenda dei figli di Pirlo e Maldini che sarebbero procuratori e per una vicenda simile Lippi non poté rientrare nella Nazionale come direttore tecnico: il figlio Davide era procuratore. In questo caso, però, c’è una differenza. È vero che i figli di Pirlo e Maldini lavorano entrambi in agenzie di procuratori ma sono collaboratori, non hanno superato l’esame e quindi non sono iscritti all’albo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il sabato di Malagò tra imbarazzo e inquietudine per il caso Pirlo (meno vicino all’Italia)

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