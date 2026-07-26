Il sabato di Malagò tra imbarazzo e inquietudine per il caso Pirlo meno vicino all’Italia

Da ilnapolista.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato di Malagò segnato da imbarazzo e inquietudine a causa delle dichiarazioni di politici contro Pirlo. Il presidente del Coni si trovava a Sabaudia, mentre sul telefono seguiva le reazioni pubbliche legate alla vicenda dei figli procuratori dell’ex calciatore. La polemica ha coinvolto anche il caso giudiziario, con dichiarazioni che hanno alimentato tensioni e scompiglio nel mondo sportivo. Malagò ha vissuto un pomeriggio difficile, tra commenti pubblici e la preoccupazione per le conseguenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La vicenda dei figli procuratori. Giovanni Malagò ha trascorso un sabato che non avrebbe immaginato. Sul mare di Sabaudia a scorrere sul telefonino le continue dichiarazioni di politici contro Pirlo. Sia per il caso Russia (lui ambasciatore della Fonbet: broker che fa propaganda per il regime di Putin) sia per la nomina in sé (vedi dichiarazioni di La Russa e Abodi). Sia per la vicenda dei figli di Pirlo e Maldini che sarebbero procuratori e per una vicenda simile Lippi non poté rientrare nella Nazionale come direttore tecnico: il figlio Davide era procuratore. In questo caso, però, c’è una differenza. È vero che i figli di Pirlo e Maldini lavorano entrambi in agenzie di procuratori ma sono collaboratori, non hanno superato l’esame e quindi non sono iscritti all’albo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

il sabato di malag242 tra imbarazzo e inquietudine per il caso pirlo meno vicino all8217italia
© Ilnapolista.it - Il sabato di Malagò tra imbarazzo e inquietudine per il caso Pirlo (meno vicino all’Italia)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Italia, Pirlo frenato dal caso Fonbet: Malagò vuole chiarimenti! La posizione dei legali del tecnicoLa trattativa per l’ingaggio di Andrea Pirlo come ct dell’Italia si è interrotta a causa di un caso politico e diplomatico.

Malagò ferma l’operazione Pirlo per il caso Russia. Maldini non comprendeGiovanni Malagò ha bloccato l’operazione riguardante Pirlo a causa delle sue attività come ambassador di una società di scommesse russa.

Temi più discussi: Nazionale, più Mancini che Pirlo. Malagò però studia il colpo a sorpresa; Sarà l'Italia di Pirlo, oltre i dubbi di Malagò: già pronto lo staff, manca solo la firma; Guardiola dice no alla panchina azzurra: ecco chi sono i favoriti di Maldini, Leonardo e Malagò; Malagò 'da Maldini e Leonardo nessuna richiesta di bonus, sono dei vincenti'.

il sabato di malagòCT Italia: Pirlo a rischio per il caso Russia, Malagò riflette. Andrea si è sfogatoIl nuovo commissario tecnico della nazionale italiana sarà Andrea Pirlo? La domanda appare legittima alla luca di quanto è accaduto nelle ultime ore. Quello di ieri sabato venticinque luglio è stato u ... msn.com

il sabato di malagòIl Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Guardiola dice no, Italia a Pirlo (sabato 25 luglio)La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 25 luglio 2026. PepGuardiola declina cortesemente l’invito, la Figc sceglie ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web