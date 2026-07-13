Milano, 13 lug. (Adnkronos) - Lorenzo Musetti ‘vede' il ritorno in campo. Come apprende l'Adnkronos, il tennista azzurro sta ultimando il suo percorso di recupero dall'infortunio e parteciperà all'Atp 500 di Washington, in programma da sabato 25 luglio a domenica 2 agosto. Il toscano, al momento numero 14 del ranking Atp è reduce da una lesione al retto femorale della coscia sinistra, rimediata agli Internazionali di Roma. Un problema che lo ha costretto a saltare il Roland Garros e tutta la stagione sull'erba, fino a Wimbledon. "La riabilitazione sta procedendo molto bene e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Musetti 'vede' il ritorno in campo dopo l'infortunio, parteciperà al torneo di Washington

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