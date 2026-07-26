Il ritiro si chiude con una vittoria in rimonta | l’Atalanta ribalta 3-2 l’Arezzo in gol anche Ederson

L’Atalanta ha concluso il ritiro estivo con una vittoria in rimonta contro l’Arezzo, battendolo 3-2. Dopo aver subito due gol nei primi sette minuti, la squadra ha segnato tre reti nella ripresa, tra cui quella di Ederson, per completare la rimonta. La partita si è giocata a Zingonia e ha visto la Dea recuperare lo svantaggio iniziale.

Zingonia. L’ Atalanta archivia il ritiro estivo superando in rimonta l’ Arezzo in occasione del test estivo disputato tra le mura di Zingonia. La Dea, sotto di due gol dopo appena sette minuti, ha ribaltato la partita nella ripresa trovano le tre reti che hanno griffato il 3-2 finale. Rispetto al test contro il Mantova, disputato sempre a Zingonia quattro giorni fa (mercoledì 22 luglio), le novità nel 4-3-3 di Sarri sono due: al centro della difesa è Djimsiti a fare coppia con Scalvini, mentre al centro dell’attacco è Scamacca a partire dal primo minuto a discapito di Krstovic. Per il resto scelte confermate con Bellanova e Bernasconi a presidiare le corsie esterne, mentre a centrocampo Gaetano agisce da ‘play’ affiancato da Samardzic e Zalewski in qualità di mezzali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il ritiro si chiude con una vittoria in rimonta: l’Atalanta ribalta 3-2 l’Arezzo, in gol anche EdersonLa Dea va sotto di due gol dopo appena sette minuti, poi la ribalta nella ripresa grazie ai cambi: Ibrahima Sulemana, il brasiliano (appena rientrato dal Mondiale) e Krstovic griffano la remuntada ner ... bergamonews.it

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