Il campionato si conclude con una vittoria L' ACF Arezzo in rimonta porta a casa 3 punti

L'ultima partita della stagione 202526 si è disputata nella capitale tra Res Roma e ACF Arezzo. La squadra ospite ha conquistato tre punti grazie a una rimonta, portando a termine la partita con una vittoria. La formazione di casa ha schierato vari giocatori, sostituendo alcuni all’88’ e al 55’, mentre altri sono entrati nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con l’Arezzo che ha ottenuto i tre punti in palio.

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