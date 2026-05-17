Il campionato si conclude con una vittoria L' ACF Arezzo in rimonta porta a casa 3 punti
L'ultima partita della stagione 202526 si è disputata nella capitale tra Res Roma e ACF Arezzo. La squadra ospite ha conquistato tre punti grazie a una rimonta, portando a termine la partita con una vittoria. La formazione di casa ha schierato vari giocatori, sostituendo alcuni all’88’ e al 55’, mentre altri sono entrati nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa con l’Arezzo che ha ottenuto i tre punti in palio.
Ultima partita della stagione 202526. L’ACF Arezzo si scontra con la Res Roma nella capitale. RES ROMA – ACF AREZZO Res Roma: Merolla, Giatras, Ferraresi (Pezzi 88’), Palombi, Cherubini (Boldrini 55’), Simeone (Clemente 73’), Viesti (Rosolen 46’), Martinovic, Ikeguchi, Maia Ferreira Cruz. 🔗 Leggi su Today.it
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