Janis, la madre di Amy Winehouse, è ritornata a parlare della figlia in occasione del quindicesimo anniversario della sua morte avvenuta nel 2011. Il 23 luglio è ricorso il quindicesimo anniversario dalla scomparsa della voce di Rehab, trovata senza vita nella sua casa di Camden, a nord di Londra, a 27 anni. La sua morte è stata successivamente attribuita ad un’intossicazione alcolica accidentale. Intervistata sulle pagine di The I, Janis Seaton, ha riflettuto sulla portata della fama che sua figlia ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, dichiarando: “È stata vittima del proprio successo.Non lo voleva, ma la seguiva ovunque. E lei diceva: “Chi, io?” Janis Seaton, le parole della madre di Amy Winehouse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ricordo della madre di Amy Winehouse a quindici anni dalla scomparsa: “Vittima del suo stesso successo”

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AMY WINEHOUSE NON VOLEVA ANDARSENE

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