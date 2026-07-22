Amy Winehouse - Anima ribelle. in onda su Sky e in streaming su NOW è un ritratto intimo e inedito della cantante, raccontato dalla madre a 15 anni dalla scomparsa. "Credete di conoscere mia figlia, ma c'è molto di più" dice la madre di Amy Winehouse in apertura del documentario Anima ribelle di Marina Parker, in prima visione su Sky e in streaming su NOW. Ed è la sensazione che un po' tutti abbiamo per una figura complessa che viene spesso sintetizzata concentrandosi su alcuni aspetti specifici della sua personalità, carriera e vita. Ci viene in soccorso Janis Winehouse-Collins, madre di Amy, narratrice del documentario realizzato nel 2021 in occasione del decennale della morte della cantante e mandato in onda per i 15 anni dalla scomparsa, che ci propone una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Amy Winehouse - Anima ribelle, recensione: un ritratto intimo e necessario a 15 anni dalla scomparsa

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ANNIVERSARIO Quindici anni fa (23/07/2011) moriva AMY #WINEHOUSE il tributo di SKY ARTE con il docu-film ANIMA RIBELLE di Marina Parker mostra una parte inedita e imperdibile della vita pubblica e privata della cantautrice londinese. Il servizio di @z x.com

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