Quindici anni dopo il suo addio, la voce graffiante di Camden torna a farci tremare. Martedì 22 luglio alle 21:15, in prima tv su Sky Arte e in streaming su Now e On Demand, arriva Amy Winehouse – Anima Ribelle: un documentario BBC che mette da parte i tabloid e prova a restituirci la donna dietro il mito. La parola a chi l’ha amata davvero Per la prima volta è la madre, Janis, a prendere la scena. Finora aveva scelto il silenzio. Oggi vuole riappropriarsi del racconto di sua figlia. Non l’icona tormentata delle copertine, ma Amy: tenace, brillante, fragile e fortissima allo stesso tempo. Una versione diversa da quella che abbiamo letto per anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Amy Winehouse – Anima Ribelle: a 15 anni dalla scomparsa Sky Arte racconta la vera Amy

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