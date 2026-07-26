il progetto contestato ipotesi stazione dei bus vincono i condomini

Il Tar di Milano ha respinto il progetto di realizzazione di una nuova stazione degli autobus nel centro di Lecco, che prevedeva l’esproprio di un giardino condominiale. La decisione blocca l’ipotesi di costruire la struttura al posto dell’area verde, che era stata proposta dai precedenti amministratori comunali. La sentenza si basa sul fatto che l’area interessata non può essere destinata a uso diverso da quello attuale.

LECCO Niente nuova maxi stazione degli autobus in centro a Lecco, al posto di un giardino condominiale. I giudici del Tar di Milano hanno bocciato il provvedimento di esproprio dell’area per realizzare il progetto voluto dai precedenti amministratori comunali. "Non hanno svolto un’istruttoria adeguata, né hanno dimostrato di aver bilanciato l’interesse pubblico con quello dei proprietari dell’area interessata dall’esproprio," sentenziano i magistrati. Ad appellarsi ai giudizi del Tribunale amministrativo regionale erano stati gli inquilini di un maxi complesso residenziale, circa mezzo migliaio di persone di 200 famiglie, a cui l’ex sindaco Mauro Gattinoni & Co. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Il progetto contestato. Ipotesi stazione dei bus. Vincono i condominiLecco, i giudici del Tar di Milano hanno bocciato il provvedimento di esproprio. I residenti (duecento famiglie) difendevano un giardino privato dal Comune. ilgiorno.it