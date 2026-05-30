Il Tar ha sospeso l’obbligo di installare cassonetti condominiali a Montesilvano, evidenziando che lo spazio privato dei residenti non è sufficiente per ospitarli. La decisione riguarda le spese extra che i condomini avrebbero dovuto sostenere per l’installazione. La sentenza blocca temporaneamente l’obbligo, lasciando aperta la possibilità di future decisioni legali e amministrative. La questione riguarda principalmente le difficoltà di collocazione dei cassonetti negli spazi privati e le conseguenze sui costi per i condomini.

?? Punti chiave Come influirà questa sentenza sulle spese extra per i condomini? Perché lo spazio privato dei residenti è considerato insufficiente? Quali sono le alternative proposte per evitare nuovi costi alle famiglie? Chi dovrà pagare la gestione dei rifiuti dopo il blocco del Tar??? In Breve Ricorsi presentati dai residenti il 29 maggio contro l'ordinanza sindacale. Criticità logistiche per il complesso Acqua Marina con 100 unità e 300 abitanti. Impatto economico per i condòmini rappre . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesilvano: il Tar sospende l’obbligo dei cassonetti nei condomini

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