Un uomo è fuggito dai controlli dei vigili alla stazione di Bergamo e si è messo in fuga a bordo di un autobus diretto all’aeroporto. È stato intercettato e fermato poco dopo, in via Paleocapa. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

IL CASO. L’uomo, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga sul pullman per l’aeroporto ma è stato fermato poco lontano in via Paleocapa e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Rocambolesco e curioso inseguimento della Polizia locale, sabato 4 luglio, sulle tracce di un fuggitivo a bordo di un autobus. L’uomo è stato rintracciato in via Paleocapa: portato al comando di via Coghetti per accertamenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 17,30 quando il soggetto, alla vista degli agenti impegnati in un servizio di controllo del territorio in zona stazione, si sarebbe dato improvvisamente alla fuga per sottrarsi all’identificazione salendo su un bus della linea 1C di Atb verso l’aeroporto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Scappa dai controlli dei vigili alla stazione di Bergamo, preso sul bus

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Senza patente non si ferma allalt, arrestato dopo un folle inseguimento

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Scappa dai controlli dei vigili alla stazione di Bergamo, preso sul busL’uomo, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga sul pullman per l’aeroporto ma è stato fermato poco lontano in via Paleocapa e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. ecodibergamo.it