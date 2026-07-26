Un elettricista noto in paese è morto, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. Il suo nome era Ernesto, apprezzato per la semplicità e l’affetto che riceveva. Un forestiero arrivato da pochi anni, il professor Caudano ha ricordato Ernesto come un “scapolo buono”. La sua scomparsa ha suscitato dolore tra chi lo conosceva, in un’estate segnata dal lutto e da un senso di perdita.

N iente rende più allucinato e doloroso il lutto del tempo dell’estate. Ernesto l’elettricista era amatissimo, in paese. Visto dalla prospettiva di Caudano, forestiero arrivato da pochi anni, Ernesto era il classico scapolo buono. Un uomo umile, non bello, non brillante, ma sempre gentile, con tutti e anche con lui. Si erano conosciuti al bar di Claudio, ed Ernesto gli era poi andato per casa una volta, d’inverno, quando il vecchio impianto elettrico aveva smesso di funzionare e aveva avuto bisogno di essere rimesso a norma, oltre che a nuovo. Ernesto aveva fatto la sera stessa una corsa per evitargli il buio e le candele, aveva sistemato il minimo necessario e poi aveva dedicato alla casa episcopale del professore tutta la domenica successiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Il prof. Caudano e la storia di Ernesto, una vita triste. Come questi Mondiali, del potere senza pudore

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