Il professor Caudano ha commentato con ironia la situazione di De Ketelaere, considerandola come un’ingiustizia risolta. La sua reazione si riferisce alla recente performance del calciatore, che ha risposto positivamente alle critiche. Caudano si trova attualmente a Cesenatico, dove si prende una pausa. La sua analisi si concentra sulla capacità di De Ketelaere di superare le difficoltà e di dimostrare il valore in campo.

C on autoironia, di sé a Cesenatico per qualche giorno, il povero Elvio Caudano pensa: “Come se avessero portato per qualche sera Ratzinger in discoteca”. Ma poi si acclimata a quella disneyland marittima per famiglie. Una famiglia, infatti, ce lo ha portato. Quella di Claudio, il barista, naturalmente. E se in spiaggia il professore ci sta come a pigione, più coperto che scoperto, più in difesa dal sole che dal sole attratto, più al riparo dell’ombrellone che abbandonato alle acque (nuota male, a non dire malissimo), la cittadina non gli dispiace, soprattutto sul portocanale, dove peraltro ha individuato la casa di un poeta di quelli che amava leggere a scuola, magari secondari ma capaci di parlargli al cuore, come appunto Marino Moretti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il lupo americano e l’agnellino belga: tutta la gioia del prof. Caudano per De Ketelaere che rimedia a un’ingiustizia

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