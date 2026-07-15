Un attore noto per il ruolo di Craig Montgomery in una soap opera americana è deceduto. La notizia è stata comunicata dal figlio, che ha scritto “Papà non c’è più”. La carriera dell’attore ha attraversato diversi successi nel settore televisivo. La sua scomparsa è stata annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

La televisione americana saluta Scott Bryce, attore noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Craig Montgomery nella soap Così gira il mondo. L’interprete è morto a 68 anni dopo una lunga malattia oncologica. A rendere pubblica la notizia è stato il figlio Jackson, con un messaggio diffuso sui social. Secondo quanto riferito dal familiare, la malattia aveva avuto origine da un tumore all’esofago al terzo stadio. Nel tempo il quadro clinico si sarebbe aggravato, con la diffusione della patologia al cervello. La notizia della morte di Scott Bryce ha suscitato cordoglio tra il pubblico e gli addetti ai lavori che ne hanno seguito la lunga carriera televisiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Papà non c’è più”. Triste addio a un grande attore della tv: una vita di successi, oggi il commovente annuncio del figlio

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