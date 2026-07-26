Il Principe George si sta preparando al futuro ruolo di sovrano, seguendo l’esempio di due membri della Famiglia Reale. Durante il suo percorso di formazione, ha accanto figure di riferimento che lo aiutano a imparare e crescere. Questi due individui sono tra le persone più influenti nel suo percorso di formazione, anche se non sono stati specificati i loro ruoli. Il processo di preparazione si svolge in modo progressivo e sotto l’attenzione di chi lo segue.

Secondo in linea di successione al Trono, il Principe George si sta preparando al ruolo che un giorno ricoprirà, passo dopo passo. Al suo fianco ci sono diverse figure pronte a ispirarlo e guidarlo, ma due persone in particolar modo sono dei punti di riferimento. Parliamo di Zara Tindall e di suo marito Mike, tra i volti meno ingessati di tutta la Royal Family. Ed è proprio per questo motivo che George ha sviluppato per loro una simpatia “speciale”. Zara Tindall, la madrina che tratta George alla pari. Figlia della Principessa Reale Anna e da sempre spirito libero della Famiglia Reale, Zara Tindall ha un rapporto che non ha nulla di cerimoniale con il Principe George. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il Principe George segue l’esempio di due persone insospettabili della Famiglia Reale

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