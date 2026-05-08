Una domanda che tiene banco tra i media britannici riguarda il futuro scolastico del principe George. Si parla di una possibile scelta diversa rispetto alla scuola tradizionale dell'aristocrazia, suscitando grande curiosità. Le indiscrezioni circolano da settimane, alimentando discussioni tra chi segue da vicino le vicende della famiglia reale. La decisione finale non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma l'attenzione resta alta.

Dove studierà il principe George? È questa la domanda che continua ad affascinare i tabloid del Regno Unito. Tradizione o modernità, continuità aristocratica o approccio più contemporaneo alla crescita dei figli, dietro al nome del futuro college c’è chi dice si stia giocando il futuro della monarchia. Il principe George, che inizierà il percorso secondario nel settembre 2026, frequenta oggi insieme ai fratelli Charlotte e Louis la Lambrook School, vicino a Windsor. Ma nel sistema britannico questa scuola accoglie studenti soltanto fino ai 13 anni, rendendo inevitabile il passaggio a un nuovo istituto. Per lungo tempo sembrava quasi scontato che George avrebbe seguito le orme del padre William e dello zio Harry entrando a Eton College, uno dei collegi più esclusivi e simbolici del Regno Unito.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il principe George verso una scuola “non reale”? L’indiscrezione che cambia tutto

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George Harrison non solo suona e pesticcia ma segna anche. La Fiorentina pareggia e respira l’aria della salvezza non giocando. Se le ore perse a seguire voi fossero soldi sarei ricco. Ricordiamoci delle statistiche di novembre, “nessuna squadra si è mai sa x.com