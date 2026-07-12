Dopo aver vinto Wimbledon, il tennista si è incontrato con il principe William, la duchessa Kate e i loro figli, George e Charlotte. Durante l'incontro, ha chiesto ai bambini se giocano a tennis. La conversazione si è svolta in modo informale, senza dettagli aggiuntivi sul contenuto o sulla durata. Non sono stati riportati altri scambi o attività svolte durante l'incontro.

Il numero uno del mondo, dopo la vittoria a Wimbledon, s’intrattiene in una chiacchierata con William, Kate e i loro figli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Sinner con la famiglia reale. Ai principini George e Charlotte: “Giocate a tennis?”

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