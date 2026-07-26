Il principe George compie 13 anni ma Kate Middleton gli vieta ancora lo smartphone | la ragione spiazza molti genitori

Il principe George ha compiuto 13 anni, un'età che segna l'inizio dell'adolescenza e un passaggio importante per la monarchia britannica. Nonostante l'occasione, la duchessa di Cambridge ha deciso di non permettergli ancora di usare lo smartphone. Questa scelta ha attirato l'attenzione di molti genitori, che si sono chiesti i motivi dietro questa decisione.

Il principe George ha compiuto 13 anni, un traguardo che segna ufficialmente il suo ingresso nell’adolescenza e un passaggio simbolico importante per il futuro della monarchia britannica. Come da tradizione, Kensington Palace ha celebrato l’occasione pubblicando un ritratto ufficiale del giovane principe, immortalato in quello che ormai è diventato un momento atteso dai sudditi britannici e dagli appassionati della royal family in tutto il mondo. La fotografia, diffusa sui canali social ufficiali, mostra un George che sta rapidamente diventando un giovane adulto. Ma al di là della fotografia ufficiale, quello che ha davvero catturato l’attenzione dell’opinione pubblica è stata la modalità con cui la famiglia Cambridge ha scelto di festeggiare questo compleanno particolare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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