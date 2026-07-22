Il 22 luglio il principe George ha compiuto 13 anni, segnando un passaggio importante nella sua vita. La famiglia reale ha deciso di dedicargli più tempo questa estate, desiderando trascorrere momenti insieme in un periodo di transizione. È un giorno che rappresenta un cambiamento per lui e per il nucleo familiare, anche se non si tratta di un compleanno simbolicamente particolare.

Mercoledì 22 luglio il principe George compie 13 anni. Non è il compleanno della maturità e nemmeno uno a cifra tonda. Ma, nonostante ciò, è un compleanno importantissimo, che segna la fine di un’era, per lui e per la sua famiglia. I 13 anni del principe George. Tra poche settimane, infatti, George lascerà la Lambrook School per iniziare il college (l’equivalente delle nostre scuole superiori). Andrà a Eton, tra le scuole più prestigiose del Regno Unito, proprio come fecero, a suo tempo, il padre William e lo zio Harry. Sebbene l’istituto si trovi a poca distanza dalla residenza di famiglia a Windsor, il trasferimento in collegio a tempo pieno – gli allievi di Eton non tornano a casa nemmeno il weekend ma solo nelle vacanze programmate – porterà con sé un grande cambiamento nella quotidianità della sua famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Il principe George compie 13 anni e cambia vita. Ecco perché William e Kate vogliono godersi il figlio questa estate

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Prince George's Transformation: Why His 13th Birthday Changes Everything!

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