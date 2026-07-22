kate middleton george compie 13 anni e il suo regalo vale 65mila sterline

George, il primo figlio di Kate Middleton e William, ha compiuto 13 anni. Nato il 22 luglio 2013, ora è un adolescente che si appresta a frequentare la scuola secondaria. Per il suo compleanno, ha ricevuto un regalo del valore di 65.000 sterline. È il primo anniversario da quando non viene più definito “royal baby” e si prepara a un nuovo capitolo della sua vita scolastica.

George, il primogenito di Kate Middleton e William, compie 13 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Il futuro Re britannico non è più un royal baby ma un adolescente che si appresta a iniziare la scuola secondaria. Kate Middleton, i primi 13 anni di suo figlio George. Kate Middleton è una mamma orgogliosa. L’abbiamo vista a Wimbledon sia con George che con Charlotte. Suo figlio maggiore ormai è quasi alto come lei e a settembre si prepara a lasciare i genitori per frequentare l’Eton College. Un cambiamento epocale che però George sta vivendo con entusiasmo. Pare infatti che sia molto contento della scuola che i suoi genitori hanno scelto per lui e che non sia per niente spaventato all’idea di andare in collegio, anche perché ha già fatto qualche esperienza alla Lambrook School che ha frequentato fino allo scorso giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Meet Prince William, Kate Middleton's Adorable New Family Member | E! News

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