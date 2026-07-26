Domenica sera, un’unità speciale della polizia tedesca ha sparato e ucciso l’uomo sospettato di aver investito la folla durante il Pride di Berlino, sabato sera. L’attentatore avrebbe provocato un morto e 29 feriti. L’individuo era ricercato da tempo ed era stato identificato come il presunto responsabile dell’attacco. L’operazione di polizia si è conclusa con la sua eliminazione.

Domenica sera un’unità speciale della polizia tedesca ha ucciso Abdul Ballout, l’uomo sospettato di avere investito la folla radunata al Pride di Berlino sabato sera, uccidendo una persona e ferendone 29. L’ha confermato al quotidiano tedesco Die Welt il dipartimento dell’Interno del Senato di Berlino. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa tedesca DPA Ballout è stato colpito da un proiettile della polizia in un orto urbano nel quartiere di Spandau, nell’ovest di Berlino, ed è morto poco dopo. Da sabato sera la polizia aveva messo in atto una vasta operazione per trovarlo, coinvolgendo centinaia di persone e arrestandone altre che avrebbero potuto avere informazioni su di lui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il presunto responsabile dell’attentato al Pride di Berlino è stato ucciso

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