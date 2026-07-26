La polizia tedesca sta cercando un 21enne, già noto come sostenitore dello Stato islamico, sospettato di aver travolto con un furgone la folla durante il Pride di Berlino, provocando almeno un morto e 16 feriti. La Bild riferisce che si tratta di un attacco, e le indagini sono in corso per identificare il responsabile. La premier italiana ha condannato l’episodio, definendo l’atto come espressione di odio ed estremismo.

La polizia tedesca ha identificato un presunto responsabile e ha avviato le prime indagini per quello che la Bild definisce “attentato”, dopo che un furgone ha travolto la folla uccidendo almeno una donna e ferendone almeno 16 al Pride di Berlino. Si ritiene che si tratti di Abdul B., un uomo di 21 anni e già noto alle forze dell’ordine come membro dell’ambiente islamista. Bild: tedesco di origini libanesi in carcere minorile fino a maggio. Il sospetto autore dell’attacco è nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza tedesca, che precisano che il giovane era noto alle autorità per crimini come aggressione aggravata ed estorsione, per i quali è stato fino allo scorso maggio in carcere minorile, e per essere un sostenitore dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Attentato al Pride di Berlino: è caccia al 21enne, già noto come sostenitore dello Stato islamico. Meloni: “L’Italia condanna l’odio e l’estremismo”

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ATTENTATO AL GAY PRIDE DI BERLINO, DIFFUSE FOTO E GENERALITÀ DEL SOSPETTATO: È CACCIA A UN 21ENNE

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