L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. La decisione è stata presa dopo un dibattito durato diversi mesi. Il presidente ha commentato l'importanza di rispettare le persone e di avere regole chiare per tutti. La legge stabilisce le modalità e i criteri per l'accesso a questa forma di assistenza medica. È ora in attesa di eventuali passaggi successivi per entrare in vigore.

de Pascale* L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. In questi mesi ho ascoltato persone con convinzioni profondamente diverse, tutte animate da motivazioni sincere: chi considera la tutela della vita un valore assoluto e indisponibile; chi ritiene che, in condizioni estreme e rigorosamente definite, anche il rispetto della dignità e dell’autodeterminazione della persona debba trovare riconoscimento; chi ritiene che gli spazi di libera scelta dovrebbero essere ancora più ampi. L’evoluzione medica e scientifica renderà ogni giorno questo dibattito più importante e significativo: la si può pensare diversamente, ma non si può far finta che il tema non esista o che sia marginale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente Michele de Pascale. Così diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fine vita in Emilia Romagna, il presidente Michele de Pascale: “Così diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti”L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito.

Il presidente de Pascale: "No ai seminatori di odio. Preoccupati per i quattro feriti"Il presidente de Pascale ha espresso preoccupazione per i quattro feriti coinvolti in un episodio di violenza, sottolineando la necessità di...

Temi più discussi: Fine vita in Emilia Romagna, il presidente Michele de Pascale: Così diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti; Alla Festa di S.Ilario il presidente della Regione Michele De Pascale; Il presidente de Pascale e l’assessore Fabi inaugurano a Maranello l’Ospedale di Comunità del Distretto Ceramico, ponte tra ospedale e territorio; Nuovi Ospedali e Case di comunità in Emilia-Romagna.

MICHELE DE PASCALE- presidente regione Emilia Romagna (purtroppissimo). Ma come si fa? A fatica riesco a commentare, devo evitare di oltrepassare il limite ma mi è difficile dopo aver ascoltato questo soggetto. Lui che parla di SICUREZZA! Colui che a x.com

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende vuote, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video reddit

Gaffe di De Pascale sulla morte di Modena. Invia le condoglianze alla GermaniaCon la stessa velocità con cui Lepore ha indetto la manifestazione a Bologna per chiedere giustizia per Fakir sfociata nella città messa a ferro e fuoco dai collettivi e 64 agenti feriti, il preside ... ilgiornale.it

Muore dopo attentato di Modena, De Pascale si sbaglia, crede sia morta la turista tedesca e scrive all'ambasciatorePolitica: Il presidente de Pascale ha inviato una lettera di cordoglio all’ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Thomas Bagger - chiude la nota ... lapressa.it