Il presidente de Pascale ha espresso preoccupazione per i quattro feriti coinvolti in un episodio di violenza, sottolineando la necessità di rafforzare gli strumenti dedicati alla salute mentale nel nostro Paese. Ha inoltre condannato i seminatori di odio, evidenziando come siano da evitare comportamenti che alimentano tensioni sociali. Nel corso di una dichiarazione pubblica, ha evidenziato l'importanza di affrontare il rischio di collegamenti tra disturbi psicotici e comportamenti pericolosi per la sicurezza collettiva.

"Nel nostro Paese c’è la necessità di rafforzare gli strumenti legati alla salute mentale e di affrontare il rischio di correlazione fra disturbi psicotici e comportamenti socialmente pericolosi". Il presidente della Regione Michele de Pascale ha trascorso la giornata di ieri a Modena. In ospedale a Baggiovara, ha accolto assieme al sindaco Massimo Mezzetti, il presidente della Repubblica e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha incontrato i parenti dei feriti, si è congratulato con gli eroi che hanno bloccato Salim El Koudri con i sanitari per il lavoro svolto. Presidente, di fronte a un episodio di questo genere qual è il messaggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente de Pascale: "No ai seminatori di odio. Preoccupati per i quattro feriti"

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