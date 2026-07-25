Fine vita in Emilia Romagna il presidente Michele de Pascale | Così diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito. Il presidente della regione ha affermato che la legge garantisce rispetto alle scelte individuali e stabilisce regole chiare per tutti. La normativa riguarda le procedure e le condizioni per l'assistenza al fine vita, con un focus sulla tutela delle persone coinvolte. La legge si applica a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. In questi mesi ho ascoltato persone con convinzioni profondamente diverse, tutte animate da motivazioni sincere: chi considera la tutela della vita un valore assoluto e indisponibile; chi ritiene che, in condizioni estreme e rigorosamente definite, anche il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona debba trovare riconoscimento; chi ritiene che gli spazi di libera scelta dovrebbero essere ancora più ampi. Ho ascoltato credenti e non credenti, medici, giuristi, operatori sanitari, associazioni, familiari, pazienti, cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

fine vita in emilia romagna il presidente michele de pascale cos236 diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti
© Ilrestodelcarlino.it - Fine vita in Emilia Romagna, il presidente Michele de Pascale: “Così diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a Repubblica delle Idee

Video Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a Repubblica delle Idee

Notizie e thread social correlati

Sanità, l’Emilia Romagna al 2°posto per i Livelli essenziali di assistenza. De Pascale: “Così il diritto alla salute è garantito”L'Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto tra le regioni italiane per i Livelli essenziali di assistenza nel rapporto del ministero della Salute...

Un nuovo Cpr in Emilia-Romagna, Ferrero (FdI): "Bene l'apertura di De Pascale, ora si passi ai fatti"In Emilia-Romagna si torna a parlare di Centri di permanenza per i rimpatri, dopo l’annuncio del presidente regionale.

Temi più discussi: Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita: è la terza Regione; L'Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito; Alla fine anche l’Emilia-Romagna ha la sua legge sul suicidio assistito; L'Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita, è la terza regione.

emilia romagna fine vita in emiliaFine vita, i vescovi dell’Emilia-Romagna bocciano la legge: Non risponde al problema della malattiaDopo l’approvazione della norma regionale da parte dell'Assemblea legislativa, emergono le perplessità già espresse nel febbraio 2024. La persona malata ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta ... msn.com

L’Emilia-Romagna ha approvato la legge sul fine vitaCi è voluta un’intera giornata di discussione di Assemblea legislativa, ma alla fine è ufficiale: la Regione Emilia-Romagna ha una propria legge sul fine vita. La proposta, arrivata da Avs, Pd, Civici ... bolognatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web