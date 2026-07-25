L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito. Il presidente della regione ha affermato che la legge garantisce rispetto alle scelte individuali e stabilisce regole chiare per tutti. La normativa riguarda le procedure e le condizioni per l'assistenza al fine vita, con un focus sulla tutela delle persone coinvolte. La legge si applica a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della regione.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. In questi mesi ho ascoltato persone con convinzioni profondamente diverse, tutte animate da motivazioni sincere: chi considera la tutela della vita un valore assoluto e indisponibile; chi ritiene che, in condizioni estreme e rigorosamente definite, anche il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona debba trovare riconoscimento; chi ritiene che gli spazi di libera scelta dovrebbero essere ancora più ampi. Ho ascoltato credenti e non credenti, medici, giuristi, operatori sanitari, associazioni, familiari, pazienti, cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fine vita in Emilia Romagna, il presidente Michele de Pascale: “Così diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti”

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Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a Repubblica delle Idee

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