Fine vita in Emilia Romagna il presidente Michele de Pascale | Così diamo rispetto agli individui e abbiamo regole chiare per tutti
L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito. Il presidente della regione ha affermato che la legge garantisce rispetto alle scelte individuali e stabilisce regole chiare per tutti. La normativa riguarda le procedure e le condizioni per l'assistenza al fine vita, con un focus sulla tutela delle persone coinvolte. La legge si applica a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della regione.
L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. In questi mesi ho ascoltato persone con convinzioni profondamente diverse, tutte animate da motivazioni sincere: chi considera la tutela della vita un valore assoluto e indisponibile; chi ritiene che, in condizioni estreme e rigorosamente definite, anche il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona debba trovare riconoscimento; chi ritiene che gli spazi di libera scelta dovrebbero essere ancora più ampi. Ho ascoltato credenti e non credenti, medici, giuristi, operatori sanitari, associazioni, familiari, pazienti, cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a Repubblica delle Idee
Notizie e thread social correlati
Sanità, l’Emilia Romagna al 2°posto per i Livelli essenziali di assistenza. De Pascale: “Così il diritto alla salute è garantito”L'Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto tra le regioni italiane per i Livelli essenziali di assistenza nel rapporto del ministero della Salute...
Un nuovo Cpr in Emilia-Romagna, Ferrero (FdI): "Bene l'apertura di De Pascale, ora si passi ai fatti"In Emilia-Romagna si torna a parlare di Centri di permanenza per i rimpatri, dopo l’annuncio del presidente regionale.
Temi più discussi: Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita: è la terza Regione; L'Emilia-Romagna approva la legge sul suicidio assistito; Alla fine anche l’Emilia-Romagna ha la sua legge sul suicidio assistito; L'Emilia-Romagna approva la legge sul fine vita, è la terza regione.
Fine vita, i vescovi dell’Emilia-Romagna bocciano la legge: Non risponde al problema della malattia: Dopo l’approvazione della norma regionale da parte dell'Assemblea legislativa, emergono le perplessità già espresse nel febbraio 2024. La… dlvr.it/TTj4Z x.com
A poche ore dall’approvazione della legge regionale sull’aiuto medico alla morte volontaria in Emilia-Romagna, sono uscite due sentenze della Corte costituzionale proprio sul fine vita. La prima riguarda la legittimità costituzionale del requisito del sostegno vi facebook
Fine vita, i vescovi dell’Emilia-Romagna bocciano la legge: Non risponde al problema della malattiaDopo l’approvazione della norma regionale da parte dell'Assemblea legislativa, emergono le perplessità già espresse nel febbraio 2024. La persona malata ha bisogno di essere accompagnata e sostenuta ... msn.com
L’Emilia-Romagna ha approvato la legge sul fine vitaCi è voluta un’intera giornata di discussione di Assemblea legislativa, ma alla fine è ufficiale: la Regione Emilia-Romagna ha una propria legge sul fine vita. La proposta, arrivata da Avs, Pd, Civici ... bolognatoday.it