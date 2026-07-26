Il Presidente del Consorzio ASI ha dichiarato che si impegna a collaborare pienamente con gli organi di controllo durante le verifiche presso l’impianto di depurazione. Ha aggiunto che il consorzio fornirà tutta la documentazione richiesta e consentirà l’accesso ai propri impianti. La dichiarazione arriva in seguito alle ispezioni condotte dagli enti preposti, senza specificare ulteriori dettagli sulle attività di verifica o sui risultati attesi.

Tempo di lettura: < 1 minuto In riferimento alle attività di verifica svolte dagli organi competenti presso l’impianto di depurazione dell’agglomerato industriale di Ponte Valentino, il Presidente del Consorzio ASI della Provincia di Benevento esprime la più ampia disponibilità dell’Ente a collaborare con la Magistratura, le Forze dell’Ordine, ARPAC e tutte le Autorità competenti, affinché siano accertati con la massima trasparenza i fatti oggetto di indagine. “ La tutela dell’ambiente e del territorio rappresenta un valore imprescindibile per il Consorzio ASI. Abbiamo piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti e garantiremo ogni forma di collaborazione affinché siano chiarite le cause dell’accaduto e siano assunte le dovute determinazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Presidente del Consorzio ASI: “Massima collaborazione con gli organi di controllo”

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