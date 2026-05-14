Armando Cesaro è diventato presidente del Consorzio Asi di Napoli
Armando Cesaro è stato nominato presidente del Consorzio Asi di Napoli, succedendo a Giosy Romano, che ora ricopre il ruolo di capo del dipartimento Sud della Zona Economica Speciale. Cesaro, segretario campano di Casa Riformista, assume ufficialmente la guida del consorzio. La nomina è stata resa nota nelle ultime ore, con la comunicazione ufficiale delle istituzioni competenti.
Il segretario campano di Casa Riformista subentra a Giosy Romano, nominato a capo del dipartimento Sud della Zona Economica Speciale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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