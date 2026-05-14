Armando Cesaro è diventato presidente del Consorzio Asi di Napoli

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Armando Cesaro è stato nominato presidente del Consorzio Asi di Napoli, succedendo a Giosy Romano, che ora ricopre il ruolo di capo del dipartimento Sud della Zona Economica Speciale. Cesaro, segretario campano di Casa Riformista, assume ufficialmente la guida del consorzio. La nomina è stata resa nota nelle ultime ore, con la comunicazione ufficiale delle istituzioni competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il segretario campano di Casa Riformista subentra a Giosy Romano, nominato a capo del dipartimento Sud della Zona Economica Speciale.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Dell’Aprovitola eletto presidente del Consorzio Asi Caserta“Con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi, assumo da oggi la Presidenza del Consorzio ASI Caserta,...

Asi di Caserta: Marianna Dell’Aprovitola guida il nuovo consorzio? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi dirigenti che affiancheranno la presidenza? Come cambierà la gestione dell'area dopo dodici anni di continuità?...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web