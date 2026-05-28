Asi Pisano confermato Presidente | il Consorzio resta a guida Pd

Tempo di lettura: 2 minuti Pasquale Pisano guiderà il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Avellino anche per i prossimi cinque anni. Il sindaco di San Martino Valle Caudina è stato ufficialmente riconfermato alla presidenza dell’ente, raccogliendo un ampio consenso che ne certifica la continuità amministrativa e la fiducia da parte dei soci e del tessuto istituzionale irpino. Subito dopo la nomina, il presidente Pisano ha tracciato le linee programmatiche del suo secondo mandato, indicando chiaramente le direttrici strategiche per il rilancio economico e occupazionale della provincia. Al centro dell’agenda politica e gestionale ci saranno il potenziamento delle infrastrutture, la modernizzazione dei distretti produttivi e la risoluzione di storiche vertenze del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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