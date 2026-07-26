Un portavoce di partito ha dichiarato che il decreto sulla giustizia e le preferenze non rappresenta un rischio per il governo. Secondo quanto riferito, nonostante le differenze all’interno della maggioranza, la legislatura prosegue senza problemi. La discussione riguarda specificamente le norme legate alla giustizia e alle preferenze politiche. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato cambiamenti imminenti o crisi politiche.

Roma, 27 luglio 2026 – Un governo in balia delle onde, sostiene qualcuno. Una maggioranza con diversità di vedute, ma non per questo una legislatura minata. L’ultimo tema finito al centro del dibattito politico è stato il voto segreto sulle preferenze. Per il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, però, "poco male: non è una tragedia". Onorevole Nevi, c’è il rischio che si rallenti il percorso della riforma? "Quella votazione è la dimostrazione di una diversità di vedute che esiste all’interno dei singoli partiti, ma anche all’interno delle coalizioni. Ci sono stati parlamentari di sinistra che hanno votato a favore e di centrodestra che hanno votato contro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il portavoce azzurro Nevi: "Decreto giustizia e preferenze, nessun rischio per il governo"

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