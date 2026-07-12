Comuni montani cambia la classificazione dal 22 luglio | scuole a rischio con il decreto del governo Meloni

Dal 22 luglio entra in vigore la riforma Calderoli che taglia il numero di comuni montani a livello nazionale, cambiando i criteri per la classificazione di questa categoria di comuni. Per molte classi nelle scuole sul territorio nazionale il rischio è quello dell'accorpamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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