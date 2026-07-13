Calciomercato Inter-Belghali e i 4 nomi dopo l' addio al colpo Khalaili Affare saltato - Contatti con Stones la caccia al difensore centrale - Marotta e l' affare Palestra | è saltato perché

L'acquisto di Khalaili dall'Union Saint-Gilloise è stato annullato perché non ha superato le visite di idoneità del Coni. L'accordo di 25 milioni di euro più bonus è stato quindi annullato. La società sta ora cercando altri difensori centrali, con contatti già avviati con un giocatore inglese. Intanto, l'attenzione si concentra anche su un difensore di alto livello, con trattative ancora in corso. La questione della palestra per le visite mediche è stata risolta, anche se l'affare è saltato.

Calciomercato Inter-Khalaili saltato "Khalaili non ha superato le visite di idoneità del Coni". Beppe Marotta ufficializza il mancato colpo di mercato: salta l'arrivo del 21enne esterno destro israeliano dall'Union Saint-Gilloise con cui era stato trovato un accordo di 25 milioni di euro più bonus. "Non possiamo tesserarlo. Avevamo negoziato l'acquisizione ma il giocatore non ha superato le visite di idoneità, come comunicato dal Coni. In Italia c'è una legge sulla tutela della salute molto severa e dobbiamo attenerci a questa situazione". Calciomercato Inter - Doué, Belghali e le piste per l'erede di Dumfries L'Inter torna dunque sul mercato per trovare l'erede di Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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STOP KHALAILI: FACCIAMO CHIAREZZAALTERNATIVE DOUÈ, DODO, BELGHALI...JONES RISPONDE VIA SOCIAL

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Temi più discussi: ?? Khalaili a rischio, l'Inter si guarda in giro! Juve tra Pellegrino, Ederson e Suzuki; Belghali, Mondiali conclusi. Ora lo attende... il mercato. Si fa avanti anche l'Udinese; Inter, brusca frenata per Khalaili: visite mediche non idonee. Derby con il Milan per un obiettivo; NEWS - Wesley, Dybala, Bremer, Kean, Greenwood, Thuram, Khalaili, Orso, Belghali, Gila, Chalobah: le novità.

Stop per Khalaili: l'esterno dovrà svolgere nuovi accertamenti. Il club valuta le alternative Doué e Belghali. #Inter #Calciomercato #Khalaili x.com

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