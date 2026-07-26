Il patto Italia-Francia non basta serve sostegno al settore moda

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il distretto calzaturiero di Fermo, con esportazioni superiori a 1,4 miliardi di euro, rischia di perdere competitività. Dopo il vertice a Roma, il presidente di Cna Federmoda ha sottolineato che il patto Italia-Francia non basta e che è necessario un aiuto specifico per il settore moda. La preoccupazione riguarda la mancanza di misure concrete per sostenere le aziende calzaturiere, che affrontano difficoltà legate alla crisi e ai costi crescenti.

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Il distretto calzaturiero fermano, principale polo produttivo marchigiano del settore, con oltre 1,4 miliardi di euro di esportazioni, è al centro delle preoccupazioni espresse dal presidente di Cna Federmoda Fermo, Paolo Mattiozzi, dopo il vertice bilaterale promosso a Roma da Cna Federmoda. Il comparto registra una flessione del 4,1%, condizionata soprattutto dal rallentamento dei mercati statunitense, cinese e russo. "La proposta di un patto tra Italia e Francia per rafforzare la filiera europea della moda è un segnale importante – commenta Mattiozzi – perché riconosce il valore strategico delle piccole imprese manifatturiere. Ma da sola non basta: servono strumenti a sostegno della filiera e delle imprese in una fase estremamente difficile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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